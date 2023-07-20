Окупанти нещадно атакували "Шахедами" Чернігівщину: є влучання у житлові будинки

Російські окупаційні війська вночі 20 липня завдали удару по Чернігівській області. Росія атакувала Чернігівщину "Шахедами".

Окупанти нещадно атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Семенівку. Унаслідок атаки є влучання в житлові будинки.

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Росіяни також обстріляли Чернігівщину з артилерії

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.

Крім того, у Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 14 приходів з артилерії, 36 – з РСЗВ, 7 – з мінометів. Ще 3 некеровані авіаційні ракети, ймовірно, були запущені з вертольота.



Вирва на Чернігівщині після обстрілів Росії / Фото Чернігівська ОВА



Окупанти вночі атакували Чернігівщину / Фото Чернігівська ОВА

Зазначимо, що в Повітряних Силах повідомили, що цієї ночі окупанти випустили по Україні 19 "Шахедів". Ворог атакував з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Росіяни масовано атакували Південь: що відомо

У Повітряних силах повідомили, що вночі 20 липня під ударом російських ракет на Півдні опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі. Основний удар ворога був спрямований на Одесу та Миколаїв.

Для атаки окупанти використали крилаті ракети різного базування та "Шахеди". Сили ППО знешкодили дві з трьох крилатих ракет морського базування "Калібр", 3 з 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та 13 "Шахедів". У цілому захисники неба збили 18 повітряних цілей.

Натомість силам ППО, на жаль, не вдалося перехопити 7 крилатих "Онікс", 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22, 1 "Калібр" та 2 "Іскандер-К".

У Миколаєві через атаку окупантів пошкоджено житлові будинки, внаслідок чого постраждало 18 людей, з яких 9 – госпіталізовано. До лікарні потрапили 5 дітей.

В Одесі відомо про двох шпиталізованих постраждалих. У середмісті Одеси окупанти зруйнували адміністративну будівлю.

. Крім Чернігівщини, росіяни атакували "Шахедами" й Суми. Один із безпілотників був збитий, а другий підбитий силами ППО. Третій дрон влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу.