Агресор вдарив "Шахедами" по Дніпру: сталося займання, пошкоджена пожежна частина

У ніч на 2 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами". По ворожих дронах потужно відпрацювали захисники неба. Однак, внаслідок атаки спалахнули дві пожежі.

Так, у Дніпрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами"

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Вночі 2 квітня сили ППО знищили над областю 9 "Шахедів". Зокрема, у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав,

– повідомив голова ОВА.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що горіла трава та сміття. Також Сергій Лисак додав, що за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Окрім того, понівечене авто, а ще зачепило високовольтну лінію електропередач.

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

️Також посадовець повідомив, що вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині. Зокрема, артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки цієї атаки з'ясовуються.

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Вночі 1 квітня окупанти завдали ударів по населеному пункту, що межує з Росією.

Загарбники влучили безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

Внаслідок обстрілу третина будівлі пожежного депо зруйнована.

Також пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки й двері.

Під час ворожої атаки на чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя, ніхто з них не постраждав.