Звичайний будинок, підла атака: Зеленський показав жахливі наслідки удару "Шахедами" по Харкову

Президент Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова. Глава держави закликав партнерів допомогти зі зміцненням української ППО, аби запобігти подібним трагедіям.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким харківчан, чиї життя забрала підступна атака "Шахедів" 4 квітня.

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Цинічний удар

Глава держави показав кадри, на яких зафіксовані наслідки влучань ударних БпЛА у місті. Він підкреслив, що ворог свідомо цілився по житлових будинках. Крім того, противник підло завдав повторного удару по місцю, де працювали рятувальники.

В результаті нападу загинули 4 людини. Серед них були і наші рятувальники: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Також загинула мирна жителька Зоя Бондюкова. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Постраждали понад 10 осіб, усім надається необхідна допомога,

– йдеться у дописі президента.

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Зеленський пообіцяв, що окупанти неодмінно заплатять за свій терор у Харкові та всі акти агресії проти українського народу.

Президент нагадав, що наша країна потребує більше систем ППО, аби порятувати життя своїх громадян.

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