Звичайний будинок, підла атака: Зеленський показав жахливі наслідки удару "Шахедами" по Харкову
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова. Глава держави закликав партнерів допомогти зі зміцненням української ППО, аби запобігти подібним трагедіям.
Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким харківчан, чиї життя забрала підступна атака "Шахедів" 4 квітня.
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Цинічний удар
Глава держави показав кадри, на яких зафіксовані наслідки влучань ударних БпЛА у місті. Він підкреслив, що ворог свідомо цілився по житлових будинках. Крім того, противник підло завдав повторного удару по місцю, де працювали рятувальники.
В результаті нападу загинули 4 людини. Серед них були і наші рятувальники: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Також загинула мирна жителька Зоя Бондюкова. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Постраждали понад 10 осіб, усім надається необхідна допомога,
– йдеться у дописі президента.
Наслідки "прильотів" у Харкові: відео Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв, що окупанти неодмінно заплатять за свій терор у Харкові та всі акти агресії проти українського народу.
Президент нагадав, що наша країна потребує більше систем ППО, аби порятувати життя своїх громадян.
Удар по Харкову: що відомо
- Вночі противник запустив по Харківщині дві групи безпілотників. Одна з них рухалася з території Росії, а інша – з Миколаївщини. Ті, що летіли від кордону з країною – агресоркою, було важко збити, зазначили у Повітряних силах.
- Загалом із 20 "Шахедів" сили ППО ліквідували 11.
- Окупанти атакували Новобаварський район міста та пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, 14 поверхівку, в якій зруйнувані квартири з 8 по 12 поверх. У цьому будинку загинула цивільна жінка.
- Під час повторного удару по місту загинули троє рятувальників.
- У ДСНС назвали їхні імена. Це 52-річний Владислав Логінов, 32-річний Сергій Байдалінов та 41-річний Володимир Матюшенко.
- У МВС поширили відео, на якому молодий вогнеборець плаче на місці, де росіяни вбили його батька-рятувальника.
- Відомо, що внаслідок атаки поранень зазнали 12 осіб. Серед них – 9 цивільних, один поліцейський, рятувальник та медична сестра.