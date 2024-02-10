Люди з опіками рук рятувалися городами: моторошні деталі смертельної атаки по Харкову

Із 22:46 9 лютого окупанти завдавали ударів по Харкову "Шахедами". Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.

Зруйновано переважну частину вулиці. Загоряння виникло через витік палива, яке стікало в низину немов вогняна ріка, передає 24 Канал.

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Врятовані люди намагалися гасити пожежу. Однак таку суміш надзвичайно складно ліквідувати без спеціальної техніки та потужного напору води. Цивільні з опіками рук рятувалися городами, тому що вийти через власну хвіртку, яка веде на вулицю, просто не могли. Стояла вогняна ріка. Все палало.

Сусіди стали нам стукати. Такий був гуркіт, що моя дружина сказала тікати. А я такий: "Там же бахнуло, не в нас". Виглянув у віконце, вийшов на вулицю, відкрив хвіртку, а тут все горить і не можна вийти. Ми побігли городами. Вогонь від сусідів дістався нашого двору і далі по тротуару пішов,

– розповів мешканець згорілого будинку Олександр.

15 цивільних помешкань повністю згоріли й багато зазнало пошкоджень. Поки не вдалося ідентифікувати, який тип "Шахедів" завдав удару. Територія, куди влучили безпілотники, надзвичайно пошкоджена вогнем. Ще довгий час триватимуть роботи всіх спецслужб.

Про загиблих

Рятувальники знайшли тіла подружньої пари. Продовжуються пошуки решток місцевої сім'ї з 5 людей. Ідентифікувати їх можна буде лише за ДНК. На місці вже працює лабораторія.

В одній домівці перебувала сім'я: п'ятеро людей – 2 молодих батьків та 3 їхніх дітей. В іншій – чоловік, він був неходячий, за ним піклувалася дружина. Всі вони згоріли живцем. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося зі снігом і почало горіти, через це сталося займання будинків,

– повідомив заступник начальника поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Імовірно, жінці паралізованого чоловіка просто не вистачило сил, щоб вибратися з будинку й покликати на допомогу. Оскільки загоряння було схожим на лісову пожежу, коли полум'я перекидається з будинку на будинок. Проте у Харкові було набагато гірше. Більша температура, що навіть бетонний стовп розсипається під рукою.