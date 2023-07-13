Росія здійснила комбіновану атаку по Україні: "Калібри" летіли на Захід, "Шахеди" – на Київ

У ніч проти 13 липня російські військові здійснили комбіновану атаку України. Для неї ворог використовував як "Шахеди", так і крилаті ракети "Калібр".

24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про атаку в ніч проти 13 липня. Читайте далі, щоб дізнатися більше про черговий прояв тероризму з боку росіян.

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Спочатку "Шахеди", а потім – "Калібри"

Власне, о 23:22 12 липня Повітряні сили попередили про те, що існує загроза атаки дронами Сумської області. Через якихось 10 хвилин відповідне повідомлення опублікували для мешканців Полтавської області. А ще через 20 – Чернігівської.

А вже о півночі з'явилося попередження для мешканців Херсонщини та Миколаївщини. Мовилося про ймовірні пуски "Калібрів". Через лічені хвилини вже йшлося про загрозу атаки цими крилатими ракетами по Кіровоградській, Дніпропетровській і Запорізькій області.

Уже о 00:16 13 липня стало відомо, що на Київщині існує загроза атаки "Шахедами". Тож мешканців закликали не покидати укриттів.

Тим часом близько 00:24 попередили, що "Калібри" летять на Черкащину. Власне, сирени залунали в цій та Вінницькій і Житомирській області пів на 1 ночі. А вже о 00:37 стало відомо, що крилаті ракети летять на Захід.

Лиш о 03:43 оголосили відбій по областях. Але цьому передувало безліч вибухів у низці регіонів, зокрема у столиці України.

Де пролунали вибухи цієї ночі

За даними ЗМІ, о 01:15 повідомили про вибухи у Хмельницькій області.

Також о 01:22 написали про те, що вибухи чули в Очакові, що на Миколаївщині.

О 01:26 писали про вибухи у Києві, а через кілька хвилин стало відомо, що вони лунали знову. Також у цьому часовому проміжку чули вибухи у Полтавській області.

Близько 2 ночі вибухи чули у Запоріжжі, Херсоні, Кропивницькому.

На жаль, найбільше перепало цієї ночі столиці. Її окупанти атакували дронами-камікадзе. Відомо про жертву, постраждалих, а також падіння уламків у 5 районах.

Нічна атака Києва "Шахедами": що відомо

Зранку 13 липня подробицями атаки поділився глава КМВА Сергій Попко. За його словами, Київ атакують дронами-камікадзе третій день поспіль.

Нагадаємо, що загрозу несуть також збиті дрони та ракет. Так, цієї ночі не вдалося обійтися без падіння уламків. Зафіксували їх відразу у 5 районах Києва: Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському.

За словами речника КМВА Михайла Шаманова, всі екстрені служби оперативно зреагували. Вони негайно ж вирушили до місць падіння уламків. Де спалахнула пожежа, зайнялися ліквідацією вогню.

Наслідки нічної атаки Києва / Фото ДСНС та КМВА

За наявною інформацією, у Дарницькому районі двох постраждалих госпіталізували до лікарні. Йдеться про 19-річну дівчину та 23-річного чоловіка з осколковими пораненнями. Ще одну людину вдалося врятувати під час ліквідації наслідків атаки у Шевченківському районі.

У ДСНС зазначили, що ліквідували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхівки. Там постраждали двоє людей. Вони були у шоковому стані та зазнали отруєння продуктами горіння. Рятувальники зазначили, що потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Також на останній поверх 25-поверхівки впали уламки. Вони пошкодили фасад будинку. Власне, там і виявили потерпілих з осколковими пораненнями, про яких ми розповідали вище.

За словами міського голови Віталія Кличка, не минулося без жертви. У Подільському районі виявили тіло загиблого. Це сталося під час ліквідації вогню у багатоповерхівці.

Загорілася 1-поверхова будівля, яка не функціонує. Це сталося за іншою адресою. Відомо, що полум'я поширилося на дах на 20 квадратних метрів. На щастя, пожежу ліквідували оперативно. Крім того, загоряння уламків було на зеленій прибудинковій території. На інших адресах, звідки надходили звернення, минулося без пожеж.

Загалом до ліквідації наслідків залучали 95 рятувальників, а також 19 одиниць як основної, так і спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Що відомо про роботу ППО

Зранку 13 липня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері в небі над областю збили безпілотник. Він додав, що містах і районах регіону ніч минулася без обстрілів.

На столицю іранські "мопеди" заходили з різних напрямків. Цієї ночі силам та засобам ППО у повітряному просторі Києва вдалося виявити та збити близько 10 цілей ворога. Сергій Попко подякував "охоронцям нашого неба за відмінну роботу".

Віталій Кім зазначив, що сили та засоби ППО на Миколаївщині цієї ночі збили один "Калібр" та чотири дрони-камікадзе "Шахед".