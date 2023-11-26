Протестували на Києві: як нова тактика атак росіян загрожує енергетичним об'єктам України

Вночі та вранці 25 листопада Україну атакували 75 ворожих "Шахедів". Їхня переважна більшість летіла на Київ. Проте Повітряним Силам Збройних Сил України вдалось збити 71 дрон, що випустили росіяни.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що росіяни відпрацювали нову тактику атаки Shahed-136. Останні декілька тижнів ворог її адаптував та практикував, але меншою кількістю дронів.

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Найкраща ППО в Європі

Протягом листопада в Україні повітряні тривоги тривали по 6 – 7 годин, тому що дрони постійно перебували в повітряному просторі і їх важко було перехопити з самого початку.

Повітряна тривога 25 листопада в Україні тривала понад 9 годин. Росіяни тоді використали нову тактику, а також нові траєкторії польотів, маршрутів із застосуванням великої кількості БпЛА. Ворог тестував, наскільки ефективно ця тактика може впливати на прорив та виснаження української ППО.

Атаку було здійснено саме на Київ, тому що в столиці зараз найкраща протиповітряна оборона не тільки в Україні, але й в Європі,

– пояснив військовий оглядач.

Росіяни запустили на Київщину "Шахеди" чорного кольору . Однак це не нові реактивні іранські дрони, які були нещодавно були презентовані . За словами речника командування Повітряних ЗСУ Юрія Ігната, окупанти використали карбон, яким покрили фюзеляж дрона. Цей матеріал поглинає радіолокаційний сигнал, що ускладнює роботу ППО щодо збиття таких дронів.

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Мета – прорвати ППО

Він спрогнозував, що надалі росіяни будуть застосовувати тактику комплексного використання дронів-камікадзе та різної номенклатури озброєння, яка б змушувала нашу ППО застосовувати різні алгоритми протидії. Адже кожний вид ракет – балістика, аеробалістика, крилаті, дозвукові – має свій алгоритм.

Справжній терор Росії енергетичної інфраструктури України може уявляти собою запуск великої кількості дронів-камікадзе, які будуть виснажувати, розосереджувати та проривати нашу ППО,

– зазначив Олександр Коваленко.

За дронами окупанти можуть запустити ракетами, і основним ударним елементом будуть саме крилаті ракети Х-101/Х-555 або "Калібри". Також систему ППО, за припущенням військового оглядача, буде навантажено ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Росіяни одночасно можуть використовувати балістичні та аеробалістичні ракети.

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