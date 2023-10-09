Окупанти запустили "Шахеди": Південь червоний, в Одесі та Миколаєві працює ППО

9 жовтня 2023, 23:11
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Джерело:

Повітряні сили

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У Повітряних силах повідомили про небезпеку для Півдня.

Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. У Повітряних силах уточнили, що вони прямують у напрямку Одещини та Миколаївщини.

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Росіяни знову атакують південні області України 

23:46 На Одещині повідомили про вибухи. Жителі Одеси повідомляють, що бачили роботу ППО по ворожій цілі у місті.

Глава Одеської ОВА закликав жителів області перебувати в укриттях.

"Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!" – наголосив Олег Кіпер.

23:34 Повітряні сили зазначили, що з Чорному моря кілька груп ударних дронів тримають курс на Затоку.23:28 у Повітряних силах заявили, що ворожі дрони йдуть у напрямку Кривого Рогу. Для всієї Дніпропетровщини оголосили загрозу "Шахедів. У напрямках Одеси, Южного та Коблева рухаються кілька груп "Шахедів.23:11 Ще кілька груп "Шахедів" прямують з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини.22:33 ПС повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Коблеве. О 23:01 на Миколаївщині спрацювала ППО.22:17 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини, уточнивши, що їх курс може змінюватися.

 

Країна-агресорка надалі тероризує українців повітряними атаками: що відомо

  • 5 жовтня окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. "Іскандер" влучив по кафе-магазину, де зібралося багато місцевих мешканців – вони прийшли на поминальний обід на честь свого односельчанина – загиблого військового. У результаті атаки загинули 52 людини. Слідчі припускають, що удар по кафе міг скорегувати навідник з місцевих. 
  • 6 жовтня росіяни пустили дві ракети по Харкову. Тоді загинули дві людини – жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів, серед них – 11-місячний хлопчик.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що цьогорічна осінь-зима є рекордною за кількістю дронів-камікадзе, які запускає Росія по Україні. Лише у вересні їх було застосовано понад 500.

Автор: Анастасія Колеснікова