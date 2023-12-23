Вечірня атака "Шахедами" на Одещину: майже 4 000 родин залишилися без світла

Росія вкотре випустила ударні дрони-камікадзе в напрямку Одеської області. Енергетики розповіли про наслідки ворожої атаки.

У ДТЕК прокоментували нещодавню атаку "Шахедами" на Одещину. Нагадаємо, що вона сталася ввечері 22 грудня.

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Які наслідки російської атаки

Як повідомили у ДТЕК, ввечері 22 грудня внаслідок атаки дронами-камікадзе на Одещині були пошкоджені об’єкти електромереж. Через це у домівках майже 4 000 родин зникло світло. Згодом енергетики почали ліквідовувати наслідки російської агресії.

Протягом декількох годин енергетики ДТЕК перезаживили всіх клієнтів на резервні лінії та розпочали відновлення мереж щойно отримали дозвіл ЗСУ та ДСНС,

– мовиться у повідомленні.

Наразі в оселях усіх цих 4 000 сімей знову є світло. У ДТЕК закликали українців вірити в енергетиків.

Росія часто тероризує Одещину "Шахедами"