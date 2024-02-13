Один із "Шахедів" був ледь не у дворі: дніпряни розповіли, як пережили нічну атаку дронами

Увечері 12 лютого росіяни запустили "Шахеди", також повідомлялося про рух ракет на Дніпро. Атака тривала і в ніч проти 13 лютого, відбій оголосили близько першої ночі.

Цього разу ворог зосередився на ударах по Дніпру, в місті лунало багато вибухів. 24 Канал детально стежив за траєкторією "Шахедів".

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Дніпряни висловилися про нічну атаку

Було дуже гучно, один із "Шахедів" був ледь не у дворі – таке враження, що він просто залітає нам у двір. Було дуже гучно, він летів, полетів кудись далі, були поодинокі вибухи. Було неприємно, коти злякались. Говорила з друзями по відеозв'язку, вони почули, як літають "Шахеди". Було неприємно, але дякуємо ППО, дякуємо ЗСУ, нехай ворог отримає все те, на що заслуговує,

– розповіла Дарина.

Дехто з містян говорив, що спав і нічого не чув, але загалом ніч видалася важкою:

"Чули, було дуже гучно";

"Світло пропадало, але його швидко полагодили";

"Хотів спати, але дружина потягнула в підвал, так і сиділи там із сусідами".

Які наслідки атаки по Дніпру 12 – 13 лютого

Про дещо стало відомо майже одразу: росіяни поцілили в ТЕЦ, у місті зникло світло, частково і вода. Постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, вона перестала виробляти електроенергію.

Мер міста Борис Філатов зранку розповів про ситуацію в місті. Довелося евакуювати одну з лікарень і злити систему опалення. Багато паліативних хворих вивезли, також зачинили школи. Цих заходів ужили, адже іде похолодання.