Вибухи в Одесі й Старокостянтинові, пожежа на Київщині: головне про нічну атаку України 7 червня

Російська армія в ніч з 6 на 7 червня здійснила масовану комбіновану атаку України своїми ракетами та дронами. Внаслідок цього в Одеській та Хмельницькій областях лунали потужні вибухи.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки також спалахнула масштабна пожежа у Київській області. Головне, що відомо про нічну атаку ворога вночі 7 червня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки годин тривала повітряна тривога

Спочатку пізно ввечері 6 червня ворог запустив по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Уже о 23:50 в Одесі пролунав вибух, який, як згодом повідомили військові був роботою нашої протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

"Шахеди" фіксували у низці південних та центральних областях нашої держави. Згодом сирени також пролунали у східних та західних областях України. Дрони також долетіли до Київської та Хмельницької областей.

Разом із тим Повітряні сили 6 червня о 23:31 повідомляли, що зафіксовано зліт 4 одиниць літаків Ту-95, що могло свідчити про підготовку ворога до ракетного обстрілу України.

Військові вже 7 червня о 03:21 зазначили, що зафіксовано перші російські крилаті ракети у Повітряному просторі України. Усі ракети летіли у напрямку Хмельницької області, постійно змінюючи свою траєкторію руху і загрожуючи також і іншим областям.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 05:00. Сумарно повітряна тривога по областях України тривала близько 7 годин.

Де чули вибухи, і які наслідки російського обстрілу по областях

Одеська область

В Одесі 6 червня о 23:50 чули вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня тоді заявили про роботу ППО.

Хмельницька область

Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось. Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився.

Уже зранку голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що в області працювали Сили протиповітряної оборони.

У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей,

– написав Сергій Тюрін.

Голова Хмельницької ОВА також повідомив, що звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Про пошкодження майна мешканців Хмельниччини наразі повідомлень також немає.

Київська область

У Київській ОВА розповіли, що впродовж всієї повітряної тривоги в області працювали сили протиповітряної оборони. Водночас внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. На щастя, обійшлось без постраждалих.

"Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють", – зазначили в ОВА.

Наслідки ворожої атаки у Київській області / Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг. Станом на 11:02 7 червня, пожежу на промисловому об'єкті все ще намагаються приборкати вогнеборці.

Харківська область

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що, за даними слідства, в ніч на 7 червня війська Росії здійснили атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Чугуїв. Там було пошкоджено амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування, автомобілі.

Наслідки російської атаки на Чугуїв / Фото Харківської обласної прокуратури

У багатоповерхових житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих,

– наголосили прокурори.

Правоохоронці зазначили, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Росії.

Дніпропетровська область

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вночі наші оборонці знищили над областю 3 "Шахеди". Два в Дніпровському й ще один – у Криворізькому районі.

Водночас, за словами Лисака, не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно,

– розповів глава Дніпропетровщини.

У самому Нікополі також сталися пожежі. Було пошкоджено з півтора десятка приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Також зачепило лінії електропередач.

Херсонська область

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Шахеди".

Скільки ракет і дронів збила українська ППО

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська – Росії, а також мису Чауда – в анексованому Криму.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Шахед".

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях,

– повідомив генерал.

Як зазначив Микола Олещук, відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Чи постраждали енергооб'єкти внаслідок атаки ворога

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в етері телемаратону розповів, що, на щастя, цієї ночі внаслідок ворожого обстрілу енергооб'єкти не постраждали. Втім, як зазначив посадовець, ворог й надалі намагатиметься бити по цивільній та енергетичній інфраструктурах.

Колісник наголосив, що мета росіян – це повний блекаут в Україні. Тому, підкреслив чиновник, ми повинні враховувати всі можливі сценарії, зокрема негативні наслідки – вплив на стабільність роботи енергетики.

Внаслідок обстрілів ми втратили понад 9 кіловатів потужності – це наслідок складної ситуації в енергосистемі,

– наголосив Колісник.

Чиновник вказав на дефіцит генерувальної потужності та нагадав про ризик повторних ударів.