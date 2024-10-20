Не тільки для ударів: у ЦПД пояснили, для чого ще Росія використовує "Шахеди"

Російські загарбники постійно запускають по Україні "Шахеди". Безпілотники такого типу ворог використовує не лише для завдання ударів.

Так, окупанти використовують "Шахеди" також як розвідувальні дрони. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в телеграмі.

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Росія використовує "Шахеди" для розвідки

Лейтенант зауважив, що російські загарбники опублікували кадри з камери "Шахеди". Також показав скриншот з відео.

Як я і говорив раніше, Росія використовує "Шахеди" зараз також як розвідники,

– наголосив Андрій Коваленко.

Окрім цього, значна кількість з цих дронів летить без бойової частини й керується дистанційно. Зокрема, через контрабандні Starlink, уточнив керівник ЦПД.

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Росія використовує "Шахеди", зокрема, для розвідки / Скриншот з телеграму Коваленка

До речі, у ніч на 20 жовтня окупанти атакували Україну 49 ударними дронами. ППО збила 31. Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачено, а 2 – полетіли в напрямку Білорусі.