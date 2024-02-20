Росія запустила 23 "Шахеди" і 3 ракети: де і скільки цілей збили вночі

20 лютого 2024, 07:42
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Відпрацювали сили ППО.

Росія запустила 23 "Шахеди", дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 та авіаційну Х-31. Про це інформує 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Усі "Шахеди" збили

У ніч на 20 лютого агресор атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області,  керованою авіаційною ракетою Х-31 з Запорізької та 23 ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей,
– повідомили в Повітряних силах.

У Силах оборони Півдня зазначили, що в їхній операційній зоні збито 4 дрони-камікадзе. Зокрема, по одному "Шахеду" знищили в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській. 

Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано,
– наголосили в Силах оборони Півдня.

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Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині

  • Начальник Полтавської ОВА повідомив, що вночі ворожі БпЛА атакували область.
  • Так, у Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів.
  • Під ударом агресора опинився промисловий об'єкт.
  • Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
  • До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей.
  • На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Автор: Юлія Муріна