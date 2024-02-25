Окупанти атакували Київщину "Шахедами": чи є влучання та постраждалі

У ніч на 25 лютого окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". Зокрема, росіяни запустили дрони на Київщину. По ударних БпЛА відпрацювали Сили ППО.

Які наслідки російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповіли в Київській ОВА. Там зауважили, що тривога тривала дві години, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Очільник ОВА зазначив, що цієї ночі в області працювали сили ППО.

Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає,

– розповів Руслан Кравченко.

Також чиновник додав, що падіння уламків збитих цілей відбулося на відкритій території поза межами населених пунктів. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.

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Що відомо про нічну атаку агресора