Вночі "Шахеди" знову атакували Старокостянтинів: в ОВА розповіли, чи є руйнування та постраждалі

Російські окупанти вчергове атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва. У ніч на вівторок, 19 грудня, росіяни випустили безпілотники по Хмельницькій області.

Ворожі бойові безпілотники знову атакували місто Староконстянтинів. Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону розповів про стан області після нічної атаки зі сторони Росії.

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Вкотре атакували Старокостянтинів

Уночі 19 грудня 2023 року під ударом ворожих атак уночі знову був Старокостянтинів.

Українські війська знищили "Шахеди", якими противник атакував регіон Хмельниччини. Протиповітряні сили ЗСУ збили два з двох ворожих дрони.

Сергій Тюрін наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура внаслідок нічної атаки ворога не постраждали.

Атака росіян по Старокостянтинові: в чому інтерес ворога

Держава-агресорка регулярно обстрілює нашу державу ракетами та дронами. Так, від початку повномасштабного вторгнення під ударом досить часто був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

За словами Юрія Ігната, "Шахеди" часто летять на Старокостянтинів на Хмельниччині, тому що там розташований аеродром базування наших літаків тактичної авіації. Відповідно, це становить для росіян інтерес.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан зауважив, що окупанти запускають "Шахеди", наївно думаючи, що там буде багато українських літаків.

Така думка могла скластися через те, що свого часу до Старокостянтинова прилітали винищувачі F-15 для спільних україно-американських навчань. Таким чином, росіяни припускають, що F-16 знову будуть у Старокостянтинові, тому часто "працюють" по Старокостянтинову, а також Миргороду.