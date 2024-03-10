Ворог спрямував "Шахеди" на Вінниччину: уламки пошкодили об’єкт інфраструктури

Вночі 10 березня ворог знову атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо що російські БпЛА зафіксували й у Вінницькій області.

На жаль, відомо про влучання уламків в інфраструктурний об'єкт на території регіону. Зазначимо, що тривога у Вінницькій області тривала понад 4 години.

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Вибухи на Вінниччині

Близько 2:22 у Вінниці було чути вибухи. Вже зранку начальник обласної ОВА Сергій Борзов повідомив наслідки атаки росіян. Він зазначив, що у результаті роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури – на ньому виникла пожежа.

Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу,

– зазначив Борзов.

Додамо, що повітряна тривога у Вінницькій області розпочалася об 0:37, а закінчилася – об 4:54.

Атака дронами по Україні