За 500 метрів від кордону з Україною: у Молдові знайшли уламки "Шахеда"
Джерело:Прикордонна поліція Молдови
Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Частина з них пролітає вздовж кордону. І 4 квітня на території Молдови вкотре виявили уламки "Шахеда".
Детальніше про це розповіла Прикордонна поліція Молдови. У ній зазначили, що уламки "Шахеда" виявили 4 квітня близько 14:15.
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Уламки виявили поблизу кордону
Їх знайшли неподалік населеного пункту Етуля Вулкашенського району, що межує з селом Владичень на Одещині. У молдовському селі виявили уламки знищеного безпілотника, на крилі якого був напис "Герань-2". Саме так росіяни маркують свої "Шахеди".
У Прикордонній поліції наголошують, що уламки виявили приблизно за 500 метрів від кордону між Молдовою та Україною.
На місце події негайно прибули компетентні органи, а доступ до району, де були знайдені уламки безпілотника, був обмежений. Наразі уламки безпілотника аналізуються фахівцями, які поки що не виявили жодних ризиків,
– зазначають у повідомленні.
Водночас населення закликають зберігати спокій і звертатися за інформацією лише до першоджерел. Цього слід робити, щоб запобігати поширенню неправдивої інформації та для уникнення паніки.
Окупанти вдарили "Шахедами" у ніч проти 4 квітня
- Звернімо увагу, що російські військові у ніч проти 4 квітня завдали дронового удару по Україні. Ворог вдарив по Харківській області "Шахедами". Одна група рухалася з території Росії, а друга – з Миколаївської області. Усього запустили 20 дронів-камікадзе.
- За результатами протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 11 ударних безпілотників.
- Відомо, що під удар потрапив Новобаварський район Харкова. Ворог пошкодив низку об'єктів цивільної інфраструктури. Атакували також 14-поверхівку, в якій з 8 по 12 поверхи зруйновані квартири. У цьому домі загинула цивільна жінка.
- На жаль, під час повторного удару також загинули троє рятувальників, які приїхали боротися з наслідками атаки "Шахедами". Відомо, що ворог забрав життя 52-річного Владислава Логінова, 32-річного Сергія Байдалінова та 41-річного Володимира Матюшенка.
- Внаслідок атаки дронами-камікадзе поранень зазнали 12 людей. Серед них – 9 мирних мешканців, один поліцейський, рятувальник, а також медична сестра.