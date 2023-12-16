Росія вчергове атакувала Україну дронами: у багатьох регіонах повітряна тривога

Ввечері 16 грудня російські загарбники знову атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях.

Ввечері 16 грудня, незадовго після відбою повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою балістичного удару, в Україні оголосили нову. Однак вона вже пов'язана із запуском ворожих безпілотників.

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Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" у Кіровоградській області у західному напрямку.На Полтавщині оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників з Дніпропетровщини у напрямку Полтавської області.Моніторингові телеграм-канали попередили жителів Вінницької області про загрозу атаки ударними дронами з Кіровоградського напрямку."Шахеди", які вилетіли з боку Харківщини, опинилися на межі з Дніпропетровською областю.Згідно з даними Повітряних сил, ворожі безпілотники на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.Ще одна група БпЛА з півдня Харківської області вирушила у північному напрямку.Повітряні сили оголосили про те, що "Шахеди" рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

Зазначимо, що у ніч на 16 грудня Росія теж атакувала Україну "Шахедами".

Під час минулої атаки захисники збили більшість дронів

Згідно з даними Генштабу, починаючи з вечора 15 грудня Росія випустила по Україні 31 ударний дрон типу "Шахед" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ. Нашим силам ППО вдалося збити аж 30 повітряних цілей.

Відомо, що їх збивали у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. Відбій загрози по всіх областях пролунав аж об 03:48 16 грудня.