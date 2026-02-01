Серія вибухів пролунала у Харкові та Запоріжжі на тлі атаки БпЛА

Росія атакує дронами Україну. Вибухи лунали у кількох містах.

У кількох областей України, зокрема на Харківщині та Запоріжжі, оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безплотників.

Що відомо про вибухи у Харкові та Запоріжжі?

З 22:50 по 22:57 у Харкові пролунали щонайменше три вибухи. Про це пише Суспільне. Якраз у цей час Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на Харків. Також зазначалося, що БпЛА на заході від Харкова, здійснюють хаотичне переміщення та прямують на обласний центр.

Станом на 23:30 безпілотники перебували на заході та сході від Харкова і рухалися на південь.

Кілька вибухів після 23:07 було чути і на Запоріжжі. Регіону, окрім дронів , також загрожують КАБи.

Нагадаємо, що Харків цілий день перебував під ударами окупантів. Міська влада повідомляла про падіння ворожих безпілотників у двох районах. На щастя, минулося без постраждалих.

Вдень під атакою ворога було й Запоріжжя. Противник цинічно вдарив по пологовому будинку, внаслідок чого постраждали люди.

Які наслідки останніх атак ворога на Україну?