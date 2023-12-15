Росія атакувала "Шахедами": скільки дронів вдалося знешкодити

Окупанти вночі вкотре вдарили по Україні дронами-камікадзе. Повітряні сили розповіли, скільки ворожих цілей знищила ППО.

Про запуск першої групи "Шахедів" стало відомо увечері 14 грудня. Під загрозою опинилося кілька областей України – південні, центральні та західні.

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Скільки "Шахедів" збили

На ранок Повітряні сили розповіли, що у ніч на 15 грудня противник запустив 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край Росії). Мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сили оборони Україні ліквідували усі "Шахеди".

Робота по ворожих цілях велася на територіях Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Потужну новину світового масштабу ( відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС – 24 Канал) наші захисники закріпили знищенням усіх безпілотників, які запустили вороги.

10 "Шахедів" випущених за класичною схемою з Криму були знищені на півдні: 8 – на Миколаївщині, 2 – на Херсонщині,

– розповіла в ефірі телемарафону очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ворог атакував кількома хвилями

Росіяни першу групу безпілотників запустили увечері 14 грудня. Вона прямувала з території Херсонщини на Миколаївщину. Потім стало відомо про рух "Шахедів" на Одещину, а також запуску нової групи дронів.

Згодом небезпека поширилася на центральні та західні регіони, зокрема, Кіровоградщину, Полтавщину, Черкащину. Вінниччину та Хмельниччину.

Росія використовує новий майданчик для запуску "Шахедів"

Британська розвідка повідомила, що окупанти нещодавно почали запускати ударні безпілотники з нового місця – району Балаклави у Криму. До цього ворог використовував чотири майданчики для запуску "Шахедів" – пункти на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську. П'ятим стала Балаклава.

Аналітики кажуть, що на створення нового майданчика для запуску дронів Росія пішла з двох причин. Це атака військової інфраструктури українськими дронами на мисі Чауда. Також окупанти хочуть розосередити локації для запуску "Шахедів", аби ускладнити роботу української ППО.