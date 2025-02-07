На подвір'ї зайнялася пожежа: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині
- Російські війська 7 лютого атакували Київську область безпілотниками.
- Через атаки на енергетичну інфраструктуру 7 лютого в кількох регіонах ввели аварійні відключення світла.
Російські війська 7 лютого вдарили безпілотниками по Київській області. Поліція фіксує наслідки ворожої атаки, про постраждалих не повідомляється.
Про це 24 Канал пише з посиланням на поліцію Київщини.
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Що відомо про наслідки атаки на Київську область
Поліцейські зазначають, що внаслідок ударів по території Київської області з БпЛА пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному з районів. Пожежу, яка зайнялася на місці влучання, рятувальники швидко ліквідували.
Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття!,
– йдеться в повідомленні.
На Київщині ворожий БпЛА влучив у подвір'я / Фото Національної поліції України
Ворог атакував Україну "Шахедами"
Нагадаємо, з вечора 6 лютого росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони залітали на територію України і вночі. ППО працювала по ворожих цілях, в кількох областях лунали вибухи. Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру зранку 7 лютого в кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла.