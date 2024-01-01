Атака "Шахедів" на Київщину: уламки впали у кількох населених пунктах, є пошкодження

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів про безпекову ситуацію в області. За його словами, російські окупанти продовжують тероризувати Київщину.

Росія кошмарить українців і 31 грудня, і 1 січня. У столиці вдень 1 січня чули вибухи, працювала ППО. 24 Канал розкаже, що відомо про ситуацію у Київській області після обстрілів 1 січня.

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Після обстрілу 1 січня в Київській області є пошкодження

Зафіксовано падіння уламків у декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані,

– написав Кравченко.

Він стверджує, що внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.

КОВА та громади збирають інформацію про потреби мешканців пошкоджених будинків – людям нададуть усю необхідну допомогу. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки російської атаки.

На щастя, завдяки ефективній роботі українських бійців ППО по ворожих цілях немає потраплянь в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, зазначили в КОВА.

Що відомо про атаку по столиці та Київській області 1 січня

Начальник Київської обласної військової адміністрації указав, що 1 січня тривогу в області оголошували тричі. Остання тривога тривала майже 2,5 години – Росія вкотре запустила "Шахеди". Впродовж цього часу на Київщині працювала ППО.

Окрім того, що тривоги почастішали, окупанти ще й комбінують атаки. Наприклад, запускають дрони, а потім піднімають МіГ, або навпаки. На святкові дні вони піднімають по кілька винищувачів і підвищують щільність атак.

1 січня "Шахеди" летіли на Київщину кількома партіями з Полтавщини – під загрозою був Переяслав-Хмельницький. Згодом дрони дісталися лівого берега: була загроза для Броварів і Борисполя. Кияни на обох берегах Дніпра чули вибухи. ППО працювала і в області, і в Києві.

У перший день року Україна під ударом