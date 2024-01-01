Атака "Шахедів" на Київщину: уламки впали у кількох населених пунктах, є пошкодження
Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів про безпекову ситуацію в області. За його словами, російські окупанти продовжують тероризувати Київщину.
Росія кошмарить українців і 31 грудня, і 1 січня. У столиці вдень 1 січня чули вибухи, працювала ППО. 24 Канал розкаже, що відомо про ситуацію у Київській області після обстрілів 1 січня.
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Після обстрілу 1 січня в Київській області є пошкодження
Зафіксовано падіння уламків у декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані,
– написав Кравченко.
Він стверджує, що внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.
КОВА та громади збирають інформацію про потреби мешканців пошкоджених будинків – людям нададуть усю необхідну допомогу. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки російської атаки.
На щастя, завдяки ефективній роботі українських бійців ППО по ворожих цілях немає потраплянь в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, зазначили в КОВА.
Що відомо про атаку по столиці та Київській області 1 січня
Начальник Київської обласної військової адміністрації указав, що 1 січня тривогу в області оголошували тричі. Остання тривога тривала майже 2,5 години – Росія вкотре запустила "Шахеди". Впродовж цього часу на Київщині працювала ППО.
Окрім того, що тривоги почастішали, окупанти ще й комбінують атаки. Наприклад, запускають дрони, а потім піднімають МіГ, або навпаки. На святкові дні вони піднімають по кілька винищувачів і підвищують щільність атак.
1 січня "Шахеди" летіли на Київщину кількома партіями з Полтавщини – під загрозою був Переяслав-Хмельницький. Згодом дрони дісталися лівого берега: була загроза для Броварів і Борисполя. Кияни на обох берегах Дніпра чули вибухи. ППО працювала і в області, і в Києві.
У перший день року Україна під ударом
- На жаль, під час атаки 1 січня на Сумщині загарбники поцілили в житловий будинок. З-під завалів дістали тіло чоловіка, а жінка померла в лікарні.
- Вибухи були і в Дніпрі – там збили ракету.
- Воїни ППО пильнують наше небо – їхню роботу показали у відео.