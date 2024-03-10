Пошкоджено склади та спецтехніку: з’явилися деталі удару по Одещині

В ніч на 10 березня російська армія запустила по Україн ударні дрони типу "Шахед". Зазначається, що в Одеській області було влучання.

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту, внаслідок чого спалахнула пожежа. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння – зараз на місці працюють правоохоронці.

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Наслідки атаки на Одещину

Вночі 10 березня за допомогою "Шахедів" вдарили по цивільній інфраструктурі Одеської області. Зазначається, що ворог поцілив у промисловий об’єкт в Одеському районі. Пошкоджено складські приміщення та спецтехніку.

Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. Проте нашим бійцям з сил протиповітряної оборони вдалося знищити 11 дронів,

– написав глава ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту / Сили оборони Півдня

У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння – обійшлося без загиблих та постраждалих. В той самий час Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів війни.

Ліквідація наслідків російської атаки на Одеську область / ДСНС

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчими документують черговий воєнний злочин Росії,

– зазначили там.

Наслідки удару "Шахеда" по промисловому об'єкту: дивіться фото

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