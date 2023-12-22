Вночі на Хмельниччині та Рівненщині працювала ППО: скільки БпЛА збили, які наслідки атаки ворога

Незадовго до Різдва російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами". Ворожі дрони запустили, зокрема, на Хмельниччину та Рівненщину.

У цих областях також відпрацювала ППО. Про деталі нічної атаки окупантів розповіли в ОВА, передає 24 Канал.

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Під час тривоги на території Хмельницької області однією із мобільних груп знищено ворожий БпЛА типу Shahed.

За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,

– повідомили в Хмельницькій ОВА.

Захисники неба вночі працювали й на Рівненщині. Попередньо, також без пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.

Жертв та постраждалих не має. Дані уточнюються,

– зазначили в Рівненській ОВА.

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