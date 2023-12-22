Вночі на Хмельниччині та Рівненщині працювала ППО: скільки БпЛА збили, які наслідки атаки ворога
Джерело:Хмельницька ОВА
Незадовго до Різдва російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами". Ворожі дрони запустили, зокрема, на Хмельниччину та Рівненщину.
У цих областях також відпрацювала ППО. Про деталі нічної атаки окупантів розповіли в ОВА, передає 24 Канал.
Важливо Окупанти запустили по Україні 28 "Шахедів": скільки вдалося збити ППОДо речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України, вибухи й наслідки ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.
Які результати роботи ППО на Заході
Під час тривоги на території Хмельницької області однією із мобільних груп знищено ворожий БпЛА типу Shahed.
За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,
– повідомили в Хмельницькій ОВА.
Захисники неба вночі працювали й на Рівненщині. Попередньо, також без пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.
Жертв та постраждалих не має. Дані уточнюються,
– зазначили в Рівненській ОВА.
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Росіяни масовано атакували Південь
- Окупанти також атакували Південь. Там наші захисники збили 17 "Шахедів".
- Більшість дронів агресор спрямував на Миколаївщину – 10 БпЛА вдалося знищити. Ще 4 збили на Херсонщині, 3 – на Одещині.
- У Силах оборони Півдня розповіли, що, на жаль, не обійшлося без влучань в Миколаївській області. На одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали.
- Окрім того, пріоритетом агресора вкотре була припортова інфраструктура. Росіяни намагалися поцілити по об'єктах на Одещині, пов'язаних, зокрема, з зерновим коридором.
- Наталія Гуменюк розповіла, що уламками збитого "Шахеда" пошкоджено одне зерносховище. Пожежу загасили працівники. Постраждалих немає.