Стало відомо, яке місто на Вінниччині окупанти атакували "Шахідами"

У ніч проти 21 квітня окупанти атакували “Шахідами” місто Немирів, що на Вінниччині. На місці прильоту виникла пожежа.

Як повідомили джерела 24 Каналу в Вінницькій ОВА, пожежу вдалося загасити до ранку. За попередніми даними, під час атаки дронами-камікадзе ніхто не постраждав.

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Росіяни атакували Немирів

Окупанти атакували місто Немирів, що у Вінницькій області дронами-камікадзе. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури. Після атаки дрона-камікадзе виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку.

"Загрози для навколо розташованих осель мешканців міста Немирів немає", – повідомили в ОВА.

Чи вплинула атака на енергосистему

В "Укренерго" повідомили, що атака дронами-камікадзе у ніч проти 21 квітня не вплинула на енергосистему.

Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності,

– повідомили в пресслужбі.

Ба більше, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Проте складна ситуація з електропостачанням зберігається вздовж усієї лінії фронту. Ворог не припиняє обстрілів, тож прифронтові населені пункти можуть деякий час бути без світла. Разом з тим, в "Укренерго" наголосили, що енергетики постійно працюють, аби відновити електромережі.

Атака дронами-камікадзе 21 квітня: що відомо