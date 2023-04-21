Нічна атака "Шахідами" по Україні: що відомо про обстріли, постраждалих та руйнування

Після місяця затишшя країна-агресорка вирішила знову атакувати Україну іранськими дронами. У ніч проти 21 квітня по всій території нашої держави лунала повітряна тривога.

У деяких областях, на жаль, є влучання. 24 Канал зібрав усе, що відомо про нічну атаку дронами та її наслідки.

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Скільки дронів збили над столицею

У Києві повітряна тривога залунала о 00:40. Майже одразу місцеві телеграм-канали почали повідомляти про звуки вибухів.

Близько 01:00 у Київській ОВА зазначили, що це працювали системи ППО. Вже вранці начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що наші оборонці знешкодили 8 "Шахідів" на підльоті до столиці.

Крім того, Попко додав, що Росія вже використовує нову партію іранських БпЛА "Шахід". Станом на 6:00 інформації про жертв та руйнування немає.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти запускали "Шахіди" з Бранської області Росії. Нашим захисникам вдалось збити 8 з 12 іранських дронів-камікадзе.

ППО збила 8 з 12 безпілотників / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

"Шахіди" атакували Полтавщину

Під час нічної масштабної повітряної тривоги ворожі дрони залетіли на територію Полтавської області.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок атаки дронами є руйнування цивільної інфраструктури. Наразі рятувальники працюють над приборканням пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Влучання зафіксували і на Вінниччині

Начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про наслідки нічної атаки.

Вона підкреслила, що окупанти намагаються економити свої ракети, тому для атак використовують більш дешеві способи – іранські дрони.

На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури на Вінниччині,

– сказала Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що більшість "Шахідів" були збиті, а ворог намагався атакувати з різних напрямків.

Чи змінив ворог тактику

Протягом минулої доби окупанти завдали 23 авіаудари по цивільному населенню України, зокрема з дронів. На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Крім того, руйнувань зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Гуменюк зауважила, що росіяни наразі вибирають найбільш ефективну для себе тактику. Якщо раніше вони запускали "рій" дронів, то зараз 10-15 дронів застосовують хвилеподібним способом.

Він передбачає, що перша лінія дронів виявляє ППО, друга намагається влучити, а третя атакує об'єкти інфраструктури.

Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни намагаються розосередити роботу ППО та можуть змінювати напрямки безпосередньо вже під час атаки.

Нагадаємо, що нещодавно Гуменюк стверджувала про нові партії дронів у Росії. Велику паузу в атаках вона пояснила тим, що ворог накопичував свої резерви. Однак, ворог вже отримав нові БпЛА та починає їх використовувати.