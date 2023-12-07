На момент удару там були люди: росіяни атакували шахту на Донеччині
Джерело:Міненерго України
Російська армія ввечері 7 грудня завдала ракетного удару по шахті в Донецькій області. На момент атаки там перебували люди.
Внаслідок обстрілу є суттєве пошкодження обладнання. Через це роботу шахти було зупинено.
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Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області
У Міністерстві енергетики України розповіли, що російський обстріл шахти стався після 16 години. Саме тоді окупанти завдали ракетного удару по одній із шахт державного підприємства "Торецьквугілля".
Поранення зазнав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні,
– наголосили у Міненерго.
Представники міністерства також зазначили, що під час удару у шахті перебували 6 осіб. Усім їм допомогли вийти на поверхню рятувальники та правоохоронці.
Наостанок у Міненерго зазначили, що внаслідок російської атаки шахта стала знеструмлена. Наразі тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень.
Окупанти не вперше атакують українські шахти
- У місті Торецьк 28 листопада російські загарбники атакували шахту. Під час атаки там також перебували 4 працівниці, які були на момент атаки у майстерні.
- В результаті усі вони опинилися під завалами та зазнали поранень. Також було пошкоджено промислові будівлі.
- Рятувальники ДСНС провели операцію і дістали всіх правниць шахти. Це були жінки 35, 43, 52 та 54 років відповідно.
- У Міністерстві енергетики України уточнили, що у 3 постраждалих виявили механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Ще одна працівниця зазнала важких травм.
- До цього росіяни 20 листопада обстріляли шахту поблизу Селидового Донецької області. Окупанти влучили ракетами С-300 по території ВП "Шахта "Котляревська"". Внаслідок атаки загинув чоловік 1960 року народження, який був жителем міста Новогродівка.
- У Селидівській міській військовій адміністрації розповіли, що загиблим чоловіком був гірник, який на момент атаки був на чергуванні та перебував в цеху ремонту забійного обладнання.