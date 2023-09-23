Точно у ціль: з'явилися супутникові фото ураженого штабу Чорноморського флоту у Севастополі
Джерело:"Крим.Реалії"
У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Вони ще один доказ того, що українські ракети влучили у ціль, а не були збиті.
Журналісти показали супутникові фото американської компанії Planet Labs до та після ракетного удару. Наслідки влучання видно з космосу.
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Що видно на супутникових фото
Planet Labs показали, як виглядав штаб Чорноморського флоту Росії за день до удару (21 вересня) та вже після атаки (22 вересня). На фото видно, що в п'ятницю вдень будівля штабу була серйозно пошкоджена. Дим і руйнування видно аж із космосу.
Фото штабу Чорноморського флоту 21 та 22 вересня
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Зазначимо, що росіяни заявляли про те, що під час атаки на Севастополь збили всі ракети, проте цю версію спростовують фото та відео очевидців.
Так, журналісти показали унікальне фото, на якому вдалося зафіксувати ракету, яка "зависла" над штабом Чорноморського флоту Росії за секунду до удару. Також у мережі з'явилося відео, яке зняли очевидці в момент атаки – там чітко видно, що ракета влучила в ціль.
Ба більше, на цих кадрах чітко видно, що коли ракета летіла на будівлю, то вона вже горіла. Це дозволяє припустити. що влучання було не одне.
Але навіть наявних доказів достатньо, щоб спростувати заяву Росії про те, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті.
Що передувало
- 22 вересня у Севастополі пролунали потужні вибухи. Україна завдала ракетного удару по Чорноморському флоту Росії. У СтратКомі ЗСУ підтвердити атаку та заявили, що операція була успішною.
- Спершу в міноборони Росії заявили, що внаслідок прильоту загинув один військовослужбовець флоту. Однак згодом вони швиденько виправились і почали казати, що він нібито не загинув, а "зник безвісти".
- Українські захисники з Сил спеціальних операцій повідомили, що вдарили по штабу під час наради керівного складу.
- Деякі телеграм-канали заявили, що буцімто загинув командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов. Мовляв, він перебував у своєму кабінеті. Однак очільник ГУР Кирило Буданов це не підтвердив – інформації про стан Соколова в ГУР поки що немає.
- Водночас внаслідок удару по штабу ЧФ є щонайменше 9 загиблих, ще орієнтовно 16 – поранених. За словами Буданова, у важкому стані перебуває командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук, без свідомості – начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков.