Зруйнований коледж у Смілі після російської атаки: у мережі показали моторошні кадри

У ніч проти 29 червня російські війська атакували мирне населення України. Під ракетний обстріл потрапило місто Сміла, що на Черкащині.

Там пошкоджено приміщення коледжу, житлові будинки та лікарню. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та Суспільне.

Дивіться також Окупанти скидають пропагандистські листівки на Дніпропетровщину з дронів

Наслідки нічної атаки на Смілу

Уночі 29 червня Росія завдала ракетного удару по місту Сміла, що на Черкащині. Однією з цілей став коледж Національного університету харчових технологій. Приміщення навчального закладу зруйновано вщент.

Зруйнований від обстрілу коледж у Смілі / Фото Черкаської ОВА

Зазначається, що навчання проходить тільки в одному корпусі, у який якраз і прилетіла російська ракета.

Як виглядає коледж після російської атаки: дивіться відео

Загалом у місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхові житлові будинки. Також під обстрілом опинилась низка приватних домівок, автомобілі та чотири освітні заклади. Руйнувань зазнала й місцева психіатрична лікарня.

За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них – двоє дітей. Пораненим надають медичну допомогу.

Раніше Ігор Табурець наголошував, що росіяни запускали ракети цілеспрямовано по цивільних об'єктах міста.

Нагадаємо, що у неділю, 29 червня, вночі Росія завдала масованого обстрілу українських міст. Під ударом опинились, зокрема, Миколаївщина, Київщина та Рівненщина. Також на Львівщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури