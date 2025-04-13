Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Зранку 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування у центрі міста. Також повідомляють про загиблих та постраждалих через обстріл.

Усе, що відомо на цей момент про жертв та поранених, наслідки та масштаби пошкоджень, реакцію української влади – розповідає 24 Канал.

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