Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар
Зранку 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування у центрі міста. Також повідомляють про загиблих та постраждалих через обстріл.
Усе, що відомо на цей момент про жертв та поранених, наслідки та масштаби пошкоджень, реакцію української влади – розповідає 24 Канал.
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Росіяни атакували Суми ракетою
Як констатував президент, попередньо, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють, Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих. Наразі кількість жертв зросла до 20. За даними ЗМІ, серед поранених є діти, кількість постраждалих встановлюють. Перший вибух прогримів у Сумах близько 10:17. Вже за кілька хвилин був повторний. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Курська. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни знову вдарили по Сумах.
Зеленський прокоментував про удар по Сумах
– написав він.
Міська рада показала наслідки
Внаслідок атаки загинули десятки людей
У Сумах прогриміли вибухи
Як констатував президент, попередньо, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.
Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють,
Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих.
Наразі кількість жертв зросла до 20. За даними ЗМІ, серед поранених є діти, кількість постраждалих встановлюють.
Перший вибух прогримів у Сумах близько 10:17. Вже за кілька хвилин був повторний. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Курська.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни знову вдарили по Сумах.