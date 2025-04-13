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24 Канал Новини України Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар
13 квітня, 11:55
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Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Маргарита Волошина

Зранку 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування у центрі міста. Також повідомляють про загиблих та постраждалих через обстріл.

Усе, що відомо на цей момент про жертв та поранених, наслідки та масштаби пошкоджень, реакцію української влади – розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Сумах прогриміли вибухи 

Росіяни атакували Суми ракетою

 

11:53, 13 квітня

Зеленський прокоментував про удар по Сумах

Як констатував президент, попередньо, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.

Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють,
– написав він.

11:49, 13 квітня

Міська рада показала наслідки

Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста / Фото міської ради

Через атаку на Суми є руйнування / Фото міської ради

11:47, 13 квітня

Внаслідок атаки загинули десятки людей

Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що російська армія цинічно вдарила по мирному населенню. На жаль, внаслідок атаки є багато загиблих.

Наразі кількість жертв зросла до 20. За даними ЗМІ, серед поранених є діти, кількість постраждалих встановлюють.

10:20, 13 квітня

У Сумах прогриміли вибухи

Перший вибух прогримів у Сумах близько 10:17. Вже за кілька хвилин був повторний. Повітряні сили незадовго до цього повідомляли про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Курська.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що росіяни знову вдарили по Сумах.