Атака триває: окупанти завдають удари по Харкову

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Увечері 9 січня ворог атакував Харків.

Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію у Харкові

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 22:59. О 23:01 Олег Синєгубов – очільник Харківської ОВА – заявив, що окупанти атакують місто.

У той же час Ігор Терехов повідомив, що місто – під ракетним ударом.

Згодом Синєгубов розповів, що ворог атакував Харків ракетами С-300. Їх запустили з території Бєлгорода. На щастя, даних про постраждалих наразі немає.

Рятувальні роботи після удару по Києву завершилися

Російські загарбники 29 грудня 2023 року скоїли масовану ракетну атаку. Зокрема, ворог атакував українську столицю. Станом на 9 січня 2024 року рятувальні роботи – завершені. У Києві ворог забрав життя 33 людей. Останнє тіло виявили, коли демонтували будівельні конструкції на складському приміщенні. Це сталося у Шевченківському районі столиці.

Участь у рятувальній операції взяли 700 рятувальників. Залучили 145 одиниць техніки.

Загалом під час цієї атаки ворог вдарив по 18 населених пунктах у 10 областях України. Внаслідок терористичної атаки Росії постраждали 170 людей.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.