Було 20 ракетних ударів: у Генштабі назвали число знищених "Калібрів" минулої доби

Минулої доби російські загарбники атакували Україну "Калібрами" та дронами-камікадзе. Попередньо відомо, що ворог завдав 20 ракетних ударів.

Також російський ворог завдав 62 авіаційних удари. Наразі більш детальна інформація уточнюється.

Зверніть увагу Під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно, – Ігнат

Що відомо про минулу атаку України

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет "Калібр" було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил.

Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed" – усі було знищено.

Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Масована атака України: що відомо

Росія провела комбіновану атаку. Так, окупанти запустили крилаті ракети не тільки зі своєї території, а ще й з Білорусії.

Терористи використали "Кинджали" та "Калібри".

У Запоріжжі та на Хмельниччині чули вибухи. Також було гучно на Київщині.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У ЗСУ зауважили, що ворог цілиться саме по Старокостянтинову, що на Хмельниччині. Очевидно тому, що там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою росіянам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагалися бити по Хмельницькій області та "Мотор Січі". Наша ППО збила частину ракет противника. Український лідер подякував за це захисникам.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що увечері та вночі російські загарбники знову атакували Україну. Вони випустили "Калібри", "Кинджали" та ракети Х-101. За попередніми даними, українська ППО відпрацювала успішно.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що українська ППО працювала потужно та результативно в небі над Миколаївщиною, Кіровоградщиною та Вінниччиною. За попередніми даними, на Півдні знищено щонайменше 10 повітряних цілей. Однак результати ще уточнюють.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.