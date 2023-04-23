Чому зросла кількість використання "Шахідів": Гуменюк пояснила, що шукають росіяни

Окупанти продовжують завдавати удари іранськими безпілотниками по території України. Проте кількість "Шахідів", які Росія запускає за один раз, значно зменшилася.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни намагаються визначити, де встановлені українські системи ППО.

Дивіться також Росіяни можуть накопичувати ракети все літо, щоб потім вдарити по енергетиці

Нова тактика росіян

Наталія Гуменюк наголосила, що для промацування української протиповітряної оборони ворог вдається до використання доволі невеликих партій "Шахідів".

Вона пояснила, що раніше одна партія безпілотників нараховувала 20–25 одиниць, тепер – 14–17.

Це говорить про те, що вони намагаються вишукувати системи ППО, коли перші 3–4 одиниці провокують роботу ППО, а потім вже наступні спрямовуються безпосередньо в ті місця,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Також ворог намагається порушити логістику і тилове забезпечення ЗСУ.

Наталія Гуменюк розповіла, для ураження яких об'єктів росіяни використовують "Шахіди": дивіться відео

Ворог може знову вдарити по об'єктах енергетичної інфраструктури

Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни намагаються влучати по тих місцях, де, на їхню думку, може накопичуватися й зберігатися українська техніка для контрнаступу. Це свідчить про те, що ворог боїться активних дій ЗСУ.

Крім того, не залишаються без уваги й об'єкти енергетичної інфраструктури,

– додала вона.

За її словами, попри закінчення опалювального сезону, ворог точить зуб на електричні підстанції, бо побутові умови українців часто пов'язані із використанням електроенергії.

Остання атака "Шахідами": основне