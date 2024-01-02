Летіли не по прямій і з різних напрямків,– Ігнат про особливості ракетної атаки України
Росіяни вранці 2 січня завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждав Київ і Харків. Цей обстріл мав певні особливості, які відрізняли його від попередньої атаки.
Зокрема, ракети летіли не по прямій, а також їх запускали з різних напрямків. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Ігнат сказав, що було особливого у новій масованій атаці по УкраїніЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Речник Повітряних сил зауважив, що ворог використовує свою традиційну тактику. Так, спочатку росіяни запускають "Шахеди", на які наші військові мусять витрачати сили, засоби й боєкомплекти, а вже потім ідуть кілька груп ракет, внаслідок чого перевантажується наша ППО.
Зрозуміло, що ворог використовує саме таку тактику – захід на цілі з різних напрямків. Крилаті ракети не по прямій летять, а зазвичай з різних напрямків заходять одночасно, деякі можуть якийсь час покружляти по сусідніх областях, а потім до столиці підлетіти з іншого боку,
– сказав він.
Ігнат підкреслив, що таким чином ворог намагається відволікти увагу, заплутати, виснажити наші системи протиповітряної оборони й досягти своїх цілей. Водночас він зауважив, Сили оборони готові до відбиття подібних обстрілів.
"Ви бачите, як відбуваються ось ці атаки, неймовірні зусилля людей, які день і ніч їх мусять відбивати. З початком Нового року тривоги фактично не вщухають", – наголосив речник Повітряних сил.
За його словами, тривоги пов'язані з різними причинами, чи це балістика, чи МіГ-31 у повітрі. Тому ці дні одні із дійсно найнапруженіших для України.
Росія запустила по Україні майже 100 ракет
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що під час масованої атаки України 2 січня російські загарбники випустили 99 засобів повітряного нападу. Зокрема, 10 ракет типу "Кинджал", 3 – "Калібрів" та 70 – Х-101/Х-555/Х-55.
- Українським військовим вдалося знищити 72 повітряні цілі. Абсолютно всі "Кинджали" і "Калібри", а також 59 Х-101/Х-555/Х-55.
- Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київ і Харків, там є потерпілі й загиблі. Усе, що відомо про масовану атаку по Україні 2 січня – читайте у матеріалі.