Летіли не по прямій і з різних напрямків,– Ігнат про особливості ракетної атаки України

Росіяни вранці 2 січня завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждав Київ і Харків. Цей обстріл мав певні особливості, які відрізняли його від попередньої атаки.

Зокрема, ракети летіли не по прямій, а також їх запускали з різних напрямків. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Речник Повітряних сил зауважив, що ворог використовує свою традиційну тактику. Так, спочатку росіяни запускають "Шахеди", на які наші військові мусять витрачати сили, засоби й боєкомплекти, а вже потім ідуть кілька груп ракет, внаслідок чого перевантажується наша ППО.

Зрозуміло, що ворог використовує саме таку тактику – захід на цілі з різних напрямків. Крилаті ракети не по прямій летять, а зазвичай з різних напрямків заходять одночасно, деякі можуть якийсь час покружляти по сусідніх областях, а потім до столиці підлетіти з іншого боку,

– сказав він.

Ігнат підкреслив, що таким чином ворог намагається відволікти увагу, заплутати, виснажити наші системи протиповітряної оборони й досягти своїх цілей. Водночас він зауважив, Сили оборони готові до відбиття подібних обстрілів.

"Ви бачите, як відбуваються ось ці атаки, неймовірні зусилля людей, які день і ніч їх мусять відбивати. З початком Нового року тривоги фактично не вщухають", – наголосив речник Повітряних сил.

За його словами, тривоги пов'язані з різними причинами, чи це балістика, чи МіГ-31 у повітрі. Тому ці дні одні із дійсно найнапруженіших для України.

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