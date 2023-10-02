Концентровані атаки: як змінилася тактика росіян щодо ударів "Шахедами"

Російські окупанти не припиняють тероризувати своїми атаками Україну. Так, у ніч на 2 жовтня вороги випустили 7 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". З них 4 вдалося знищити українським силам ППО.

Таким чином росіяни вишукують нову тактику, щоб обійти наші системи ППО. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Водночас ми, вдосконалюючи свою систему захисту, шукаємо нові альтернативні способи (боротьби – 24 Канал), а також вдосконалюємо уже існуючі. Це робиться в режимі бойового чергування", – сказала Наталія Гуменюк.

Тактика росіян

Окупанти починають застосовувати масовані хвилі та удари концентрованого типу. Тобто раніше вони могли використовувати більшу кількість "Шахедів", їхні удари були розосереджені і відповідно українські сили ППО працювали концентровано на менші групи.

"Останній час ми спостерігаємо велику концентрацію фактично в одну точку або в одному напрямку, де в більшості випадків мають спрацювати мобільні вогневі групи. Тому що ми розуміємо, що по "Шахедах" працюють відповідною зброєю, економлячи засоби, щоб протидіяти і ракетам, і літакам. Бо авіація у ворога ще є, і тактичною вони "бавляться" досить небезпечно", – пояснила речниця ОК "Південь".

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Також окупанти вишукують маршрути та ускладнюють траєкторію своїх дронів. Це для того, щоб заплутати і виснажити системи ППО. Б'ють росіяни по сільськогосподарських та промислових об'єктах.

"Вочевидь вони намагаються нищити економіку України. Те, що дає можливість країні постачати робочі місця і підтримувати власне населення, виживати. Вони нищать як виробничі потужності, так і місця збереження всього того, що вироблено і зібрано. Це і зерносховища, і склади з гуманітарною допомогою, і склади з промисловим виробництвом", – підкреслила Гуменюк.

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