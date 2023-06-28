Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами": скільки знищено цілей

Російські загарбники продовжують тероризувати та обстрілювати Україну. Так, вночі 28 червня окупанти знову завдали удару по наших територіях.

Наслідки атаки наразі уточнюють. Таким чином, Росія й надалі ігнорує закони та звичаї війни та використовує тактику терору.

Зверніть увагу Без коригувальників цього б не сталося, – в ОВА натякнули на наведений удар по Краматорську

Україну знову атакували дронами-камікадзе

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, вночі 28 червня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed".

Наразі інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі наші захисники збили над областю два ворожі "Шахеди". На металобрухт їх перетворило ПвК "Схід".

Згодом у Повітряних силах підтвердили, що вночі 28 червня протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 6 баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку.

На Черкащині є влучання

Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили 2 ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі. Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих.

До речі, протягом минулої доби загарбники завдали удару по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Так, ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Попередня атака українських міст

Вдень 27 червня ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. На жаль, є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

У Володимира Зеленського вже відреагували. Радник керівника ОП Михайло Подоляк припустив, що обстріл є результатом нічної наради Путіна з силовиками.

Російські окупанти увечері 27 червня завдали терористичний удар по Краматорську. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Станом на ранок 28 червня у Краматорську триває пошуково-рятувальна операція. Відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 осіб отримали поранення. Задіяні всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі і криміналісти. Під завалами ще можуть бути люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.