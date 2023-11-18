"Перший пуск і збиття": у Повітряних силах показали, як майбутній сержант знищив "Шахед"
Джерело:Микола Олещук
Російська армія вночі 18 листопада обстріляла Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Зрештою 29 російських БпЛА збили наші захисники неба.
У мережі також з'явилося відео, де військовий збиває ворожий "Шахед". Безпілотник майбутній сержант збив із першого разу.
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Майбутній сержант збив російський "Шахед"
Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що під час нічної бойової роботи на Південному напрямку старший солдат Микола Салабуда, який є стрільцем-зенітником взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, збив ворожий ударний дрон.
Зокрема, солдат зміг це зробити за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. На кадрах можна побачити, як влучно поцілився військовий по російському "Шахеду".
Микола Салабуда знищив "Шахед" / Відео з телеграм-каналу Миколи Олещука
Це його перший пуск і перше збиття!
– написав Олещук.
За словами командувача ПС, цей успіх солдат присвячує своїм побратимам, які 18 листопада відзначають День сержанта. Таким чином він привітав їх з професійним святом.
В Україні відзначають День сержанта
- Володимир Зеленський 18 листопада привітав сержантів і старшин з професійним святом. У своєму зверненні глава держави зазначив, що саме вони є професійною опорою для наших командирів.
- Приєднався до поздоровлень президента й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість на полі бою.
- Також привітав сержантів і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Генерал побажав сержантам і старшинам щастя, міцного здоров'я, стійкості духу, наснаги та нових успіхів у боях проти окупантів.
- Привітання написав і начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він вірить, що сержанти-розвідники й надалі будуть примножувати здобутки воєнної розвідки України.
- Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала також привітав сержантів. Генерал зазначив, що потужне й боєздатне військо немислиме без зусиль сержантів і старшин.