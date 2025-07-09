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24 Канал Новини України Комбінована атака на Україну 9 липня: де були вибухи, які наслідки, усе, що відомо
9 липня, 06:27
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Комбінована атака на Україну 9 липня: де були вибухи, які наслідки, усе, що відомо

Юлія Муріна

У ніч на 9 липня Росія вкотре здійснила комбіновану атаку на Україну. Окупанти били "Шахедами" й ракетами, зокрема, запускали "Кинджали".

Усе, що відомо про російську атаку ракетами і "Шахедами" в ніч на 9 липня, – повідомляє 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Україну 9 липня

 

06:16, 09 липня

Найбільш масована атака на Луцьк: які наслідки

Міський голова заявив, що це була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет.

Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують.

На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає,
– заявив міський голова.

06:06, 09 липня

Вибухи у Києві: "Шахеди" атакують столицю

Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.

05:29, 09 липня

В Івано-Франківську чути вибухи

На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО.

04:47, 09 липня

Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет

У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".

02:50, 09 липня

"Шахеди" атакують Львівщину

У Львівській області працює протиповітряна оборона.

02:16, 09 липня

Вибухи в Полтаві

У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.

00:45, 09 липня

Вибухи пролунали в Запоріжжі

У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.

23:20, 08 липня

У Дніпрі прогриміли вибухи

На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.

22:11, 08 липня

У Миколаєві пролунали вибухи

На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

 