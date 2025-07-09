Комбінована атака на Україну 9 липня: де були вибухи, які наслідки, усе, що відомо
У ніч на 9 липня Росія вкотре здійснила комбіновану атаку на Україну. Окупанти били "Шахедами" й ракетами, зокрема, запускали "Кинджали".
Усе, що відомо про російську атаку ракетами і "Шахедами" в ніч на 9 липня, – повідомляє 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Україну 9 липня
Міський голова заявив, що це була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет. Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає, Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях. На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО. У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали". У Львівській області працює протиповітряна оборона. У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА. У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони. На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники. На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
Найбільш масована атака на Луцьк: які наслідки
– заявив міський голова.
Вибухи у Києві: "Шахеди" атакують столицю
В Івано-Франківську чути вибухи
Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет
"Шахеди" атакують Львівщину
Вибухи в Полтаві
Вибухи пролунали в Запоріжжі
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
Міський голова заявив, що це була найбільш масована російська атака з застосуванням безпілотників і ракет.
Ігор Поліщук розповів, що внаслідок ворожого обстрілу є загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Решта ушкоджень ще з'ясовують.
На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає,
Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.
На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО.
У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".
У Львівській області працює протиповітряна оборона.
У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.
У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.
На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.
На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.