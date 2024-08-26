Атака 26 серпня на Україну могла обійтися Росії у майже 1,3 мільярда доларів
Джерело:"Економічна правда"
Під час масованої атаки 26 серпня російськими військами було застосовано щонайменше 127 ракет і 109 дронів. За підрахунками, цей обстріл Росії обійшовся у 1,26 мільярда доларів.
Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 201 повітряну ціль. Серед них – 102 ракети та 99 ударних БпЛа.
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Скільки коштують російські ракети та безпілотники
Повітряні сили розповіли, що 26 серпня Росія атакувала Україну 236 засобами повітряного нападу:
- 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";
- 6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23;
- 77 крилатими ракетами Х-101;
- 28 крилатими ракетами "Калібр";
- 3 крилатими ракетами Х-22;
- 10 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;
- 109 ударними БпЛа "Шахед-131/136".
За підрахунками "Економічної правди" "Шахед" може коштувати від 49 до 290 тисяч доларів залежно від того, де вони вироблялися – у Росії чи Ірані. У такому випадку середня ціна одного безпілотника – 193 тисячі доларів.
Отже, 109 ударних БПЛА "Шахед" коштували Росії близько 21,3 мільйона доларів,
– пише видання.
Ціна "Кинджала" складає 10 мільйонів доларів, тож загальна сума випущених ракет 26 серпня – 30 мільйонів доларів.
Ціна ракети Х-22 складає 1 мільйон доларів, а загальна сума випущених – 3 мільйони доларів.
Ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів, отже, загальна сума – аж 1 мільярд доларів.
"Калібр" може вартувати 6,5 мільйонів доларів, а отже, на них Росія 26 серпня витратила 182 мільйони доларів.
Ціна ракет Х-59/Х-69 – 0,5 мільйона доларів, а тому загальна сума випущених ракет сягнула 5 мільйонів доларів.
Балістичну ракету "Іскандер-М" оцінюють у 3 мільйони доларів, тому загальна вартість випущених під час останньої атаки – 18 мільйонів доларів.
Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 мільярда доларів,
– підсумували у "ЕП".