Цілі летіли з Курська – постраждали два регіони: усе, що відомо про атаку "Шахедів" 19 серпня

Російські окупанти вчергове вирішили влаштувати неспокійну ніч для українців. Власне, ворог випустив 17 дронів по нашій державі. Пошкодження зафіксовано в декількох областях.

Ніч проти суботи, 19 серпня, була тривожною для жителів Хмельниччини та Житомирщини через загарбників. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про все, що відомо про цю атаку.

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Скільки тривала тривога, як працювала ППО

Повітряну тривогу оголосили близько опівночі. Уже згодом стало відомо що окупанти запустили "Шахеди" з Курської області та вони рухаються у західному напрямку. Остаточно загроза перестала існувати через майже п'ять з половиною годин.

Водночас у Повітряних силах вранці констатували, що вдалось збити 15 із 17 повітряних цілей, що летіли на нашу державу.

Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Знищено 15 ворожих безпілотників,

– йдеться у повідомленні.

Під ударом опинилась Хмельниччина та Житомирщина

У Хмельницькій ОВА повідомили про вибухи близько 03:40. Вранці стало відомо, що дві жінки дістали поранення від уламків скла, а також шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Водночас в кількох селах вибуховою хвилею було пошкоджено 30 будинків.

У Житомирській ОВА констатували, що ворог здійснив атаку дронами на об'єкт інфраструктури в регіоні. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, її локалізували рятувальники. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих, на щастя, немає.

Також неспокійно було в Криму для окупантів

Слід сказати, що у ніч проти 19 серпня, коли на Україну летіли "Шахеди", вибухи чули місцеві в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, гучно було Сімферополі, Перевальному, а також в Бахчисарайському районі та Алушті.

Вороже міністерства оборони заявило, що Україна нібито запустила по півострову ракету С-200, однак її, "звісно ж", вдалось збити за допомогою так званої російської ППО. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не підтверджували.

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Разом з тим, коли таке відбувалось в Криму, Путін відвідував військовий штаб у Ростові-на-Дону. Як пишуть у Кремлі, він нібито зустрівся з начальником генерального штабу Росії Валєрієм Герасимовим та заслухав його доповідь.