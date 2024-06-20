Агресор вдарив по теплоелектростанції ДТЕК: є серйозні пошкодження та поранені

У ніч на 20 червня російські загарбники атакували Україну ракетами й "Шахедами". Зокрема, окупанти вдарили по теплоелектростанції. На жаль, внаслідок обстрілу є поранені.

У компанії наголосили, що це була ще одна важка ніч для української енергетики. Розповіли про наслідки атаки агресора.

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Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Внаслідок ворожого удару по ТЕС зазнали поранення троє енергетиків. Медики надають їм всю можливу допомогу.

Також окупанти серйозно пошкодили обладнання станції. У ці хвилини енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

До речі, це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.

Додамо, у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід, зокрема Дніпропетровщина.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. Внаслідок ворожих атак на станції зазнали поранень 53 працівники, на жаль, троє енергетиків загинули.