Агресор вдарив по теплоелектростанції ДТЕК: є серйозні пошкодження та поранені

20 червня 2024, 08:20
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Джерело:

ДТЕК

У ніч на 20 червня російські загарбники атакували Україну ракетами й "Шахедами". Зокрема, окупанти вдарили по теплоелектростанції. На жаль, внаслідок обстрілу є поранені.

У компанії наголосили, що це була ще одна важка ніч для української енергетики. Розповіли про наслідки атаки агресора.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК

Внаслідок ворожого удару по ТЕС зазнали поранення троє енергетиків. Медики надають їм всю можливу допомогу.

Також окупанти серйозно пошкодили обладнання станції. У ці хвилини енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

До речі, це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.

Додамо, у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід, зокрема Дніпропетровщина.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. Внаслідок ворожих атак на станції зазнали поранень 53 працівники, на жаль, троє енергетиків загинули. 
Автор: Юлія Муріна