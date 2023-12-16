Не лише Київ: де ще лунали вибухи під час нічного удару "Шахедами"

Вночі 16 грудня російські військові вкотре завдали удару дронами-камікадзе. У столиці та областях України лунали вибухи. Працювала ППО.

Про рух "Шахедів" Повітряні сили повідомили опісля 9 години вечора 15 грудня. Де лунали вибухи, які області цієї ночі атакували росіяни, пише 24 Канал.

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Деталі нічної російської атаки

Командувач ООС повідомив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні об'єкти "Шахедами" на Київському та Чернігівському напрямках. Наші захисники збили 14 "Шахедів".

Начальник КМВА повідомляв, що всі "Шахеди", які летіли на столицю, вдалося збити. На щастя, за даними Сергія Попка, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА через Херсон, у районі Умані, у Вінницькій області, в районі Чернігова та Ніжина.

Телеграм-канали повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині, Хмельниччині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Херсонщині. По російських дронах працювали захисники неба.

Зауважимо, що вночі повітряну тривогу також оголошували в Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській областях.

Відбій загрози "Шахедів" по всій Україні Повітряні сили оголосили лише о 03:49.

Вранці очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що пізно ввечері в області працювала ППО. Над Синельниківським районом збили два "Шахеди".

Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав,

– підкреслив Сергій Лисак.

У Силах оборони Півдня повідомили, що на Херсонщині знищили 9 "Шахедів", ще 2 – на Миколаївщині, 1 – на Вінниччині. Влучань не допущено. Втім, уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медзаклад у Херсонському районі. Про постраждалих не повідомляли.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час тривоги ППО збила один дрон. Інформація про травмованих і пошкодження майна не надходила.