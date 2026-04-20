Росія завдала удар по районному відділу поліції у Прилуках
- Російські дрони влучили у районний відділ поліції у Прилуках.
- Постраждав один місцевий мешканець.
Вранці Росія обстріляла місто Прилуки, що на Чернігівщині. Ворожі дрони влучили у районний відділ поліції.
Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця. Про це розповіли у поліції.
Що відомо про атаку на поліцейських у Прилуках?
Внаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільна інфраструктура і службовий транспорт.
У коментарі Суспільному начальник ГУНП в Чернігівській області Іван Іщенко надав деталі обстрілу.
За його словами, влучання у районний відділ поліції сталося близько 10:35. Він уточнив, що частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі.
За даними ЗМІ, внаслідок дронової атаки у Прилуках також пошкоджені будівлі, розташовані поруч з поліцейським відділом: бібліотека, податкова, суд, заклади місцевого бізнесу та приватні будинки.
Що відомо про атаку дронів на Україну 20 квітня ?
У ніч проти 20 квітня окупанти запустили по Україні 142 дронів різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Сили ППО знешкодили 113 безпілотників.
На Київщині у Броварському районі стався приліт у житловий будинок – там виникла пожежа. Власника оселі – 51-річного чоловіка – госпіталізували з пораненнями. Пізніше з'ясувалося, що це радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За словами чиновника, його будинок атакував реактивний "Шахед". "Флеш" вважає, що росіяни намагалися його вбити.
Окупанти атакували Полтавський район. Там уламки впали на територію одного з підприємств. Унаслідок цього там пошкоджено скління будівлі та 2 автомобілі. На жаль, 2 людини отримали травми середньої тяжкості.