Глибока вирва та зруйнована будівля: наслідки нічної атаки передмістя Запоріжжя ракетами С-300

Російські військові не припиняють терору. Якщо крилатими ракетами вони б'ють по енергетичній, то С-300 – по цивільній інфраструктурі. Останніми атакували передмістя Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух. Нагадаємо, що кілька днів тому окупанти атакували Вільнянськ ракетами типу С-300, забравши життя дводенного немовляти.

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Влучили в агропідприємство

Старух зауважив, що у передмісті Запоріжжя зафіксували вибухи двох ракет. За попередньою інформацією, мовиться про перероблені С-300, які тепер можуть використовуватися для ураження наземних цілей. Глава ОВА зазначив, що внаслідок цього спалахнула пожежа на території одного з агропідприємств. Він додав, що пошкоджень зазнав як паркан, так і сама будівля.

Наслідки обстрілу передмістя Запоріжжя / Фото з телеграма Старуха

Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали,

– підкреслив Старух.

Ворог атакує Запоріжжя, а ЗСУ – ворога

Нагадаємо, що кілька днів тому окупанти теж били по передмістю Запоріжжя. За словами глави ОВА, тоді окупанти влучили поблизу лікарні. Внаслідок цього пошкоджень зазнали будівлі. У них повибивало шибки.

Тим часом Генштаб підтвердив результативну роботу ЗСУ на Запоріжжі 25 листопада. Наші військові атакували райони скупчення живої сили ворога у районах Мелітополя, Пологів і Михайлівки. Тоді понад 100 росіян зазнали поранень, 10 одиниць техніки перетворили на брухт, а 2 склади боєприпасів знищили.

Перед тим стало відомо, що нашим захисникам вдалося знищити комплекс С-300. Той самий, з якого ворог випустив ракети, які забрали життя немовляти у Вільнянську.

До слова, напередодні з'явилися ще хороші новини з Пологів. Там вдалося підірвати колаборанта Сергія Калашникова. Відомо, що сталося це ввечері 23 листопада. Тоді автівка зрадника злетіла у повітря.

Ще одним позитивним припущенням поділився експерт Українського інституту майбутнього та колишній працівник СБУ Іван Ступак. На його думку, "жест доброї волі" з Енергодара дуже ймовірний. Він розповів, що агентство, яким володіє Пригожин, повідомило, що саме місто та Запорізьку АЕС передадуть під керування МАГАТЕ.

Планують також створити безпольотну зону у радіусі від 10 до 40 кілометрів. У цій зоні також не буде ані українських, ані російських військових. І це хороша новина, адже ворог не зможе настільки активно обстрілювати Дніпропетровську й Запорізьку області.

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