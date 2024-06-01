Рух греблею ДніпроГЕС поки не відновлюватимуть: Федоров пояснив, чому й на скільки перекрили

У ніч на 1 червня Росія знову атакувала Україну дронами й ракетами. Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Рух греблею ДніпроГЕС тимчасово перекрито.

Чи будуть відновлювати рух, розповів голова Запорізької ОВА. Іван Федоров наголосив, що всі профільні служби працюють.

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Рух греблею ДніпроГЕС буде закритий у вихідні

Посадовець розповів, що наслідки російського ракетного удару детально обстежили.

Ухвалили рішення не відкривати рух греблею на вихідні, а зробити детальну інспекцію, щоб зробити максимально безпечним рух по ДніпроГЕС,

– заявив Іван Федоров.

Посадовець додав, що всі роботи проведуть найближчими днями. Також він порадив поки користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя.

Можу гарантувати, що всі роботи будуть виконуватися в максимальній швидкості, але пріоритет – безпека наших громадян, які будуть користуватися логістичною складовою ДніпроГЕС,

– наголосив голова ОВА.

вранці у Патрульній поліції повідомили , що об'їзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна — вулиця Січі — вулиця Таганська), а також через Нові мости та Хортицький район.

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