Атака на Запоріжжя: людину, що вважалася загиблою, вдалося реанімувати

Російські окупанти ввечері 9 серпня обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Спочатку представники місцевої влади повідомляли про трьох загиблих людей, однак згодом стало відомо, що одну особу все ж вдалося врятувати.

Очільник МВС Ігор Клименко зауважив, що цю людину вдалося реанімувати. Водночас станом на 21:43 в Запорізькій області також лунає сигнал тривоги і є ракетна небезпека.

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Загиблу людину у Запоріжжі вдалося реанімувати

Клименко зазначив, що інформація про трьох загиблих людей у Запоріжжі після ракетної атаки – не відповідає дійсності. За його словами, одну з людей, яку вважали загиблою, вдалося реанімувати.

На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції,

– наголосив він.

Клименко показав наслідки удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Ігоря Клименка

Міністр також підкреслив, що наразі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих внаслідок обстрілу міста. Він зауважив, що постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці.

Наостанок він сказав, що поліція провела поквартирний обхід житлових будинків, там загиблих чи травмованих не виявили. Крім того, Клименко заявив, що рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі.

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