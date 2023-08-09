Атака на Запоріжжя: людину, що вважалася загиблою, вдалося реанімувати
Джерело:Ігор Клименко
Російські окупанти ввечері 9 серпня обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Спочатку представники місцевої влади повідомляли про трьох загиблих людей, однак згодом стало відомо, що одну особу все ж вдалося врятувати.
Очільник МВС Ігор Клименко зауважив, що цю людину вдалося реанімувати. Водночас станом на 21:43 в Запорізькій області також лунає сигнал тривоги і є ракетна небезпека.
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Загиблу людину у Запоріжжі вдалося реанімувати
Клименко зазначив, що інформація про трьох загиблих людей у Запоріжжі після ракетної атаки – не відповідає дійсності. За його словами, одну з людей, яку вважали загиблою, вдалося реанімувати.
На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції,
– наголосив він.
Клименко показав наслідки удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Ігоря Клименка
Міністр також підкреслив, що наразі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих внаслідок обстрілу міста. Він зауважив, що постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці.
Наостанок він сказав, що поліція провела поквартирний обхід житлових будинків, там загиблих чи травмованих не виявили. Крім того, Клименко заявив, що рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі.
Що відомо про атаку Запоріжжя
- У Запорізькій області ввечері 9 серпня лунав сигнал повітряної тривоги. Тоді ж у самому Запоріжжі пролунали гучні звуки вибухів.
- Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по житловому кварталу у місті. Там постраждали та загинули люди.
- Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Шевченківському районі Запоріжжя. Зокрема, росіяни зруйнували храм Святих апостолів Петра і Павла, а також торговельні точки. Крім того, повибивало шибки у сусідніх багатоповерхових будинках.
- Прокоментував атаку Запоріжжя й президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що у місті триває рятувальна операція, а всім постраждалим нададуть невідкладну допомогу.