Скільки БпЛА та ракет збили під час нічних атак агресора: дані Повітряних сил
У ніч проти 14 травня російські загарбники знову атакували Україну. Окупанти випустили ракети та дрони. По них потужно відпрацювали наші захисники.
Українські воїни знищили понад два десятки БпЛА різних типів та декілька крилатих ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Скільки ворожих дронів і ракет знищили
Загалом вдалося збити 25 безпілотників. Серед них Shahed-136/131", "Ланцет" та "Орлан-10".
19 ударних, тобто дрони-камікадзе, також відпрацьовано по 4 БпЛА, тип яких ще встановлюється. І два БпЛА типу "Орлан-10" оперативно-тактичного рівня. Окрім того, знищено три крилаті ракети повітряного базування,
– розповів Ігнат.
Йдеться про ракети Х101/Х555/Х-55, які ворог запускав з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. "Калібрами" загарбники вдарили з кораблів у Чорному морі, зазначили в Повітряних силах.
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Коротко про наслідки російської атаки
На Харківщині внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району, на щастя, минулося без жертв та постраждалих. Окупанти цілили по інфраструктурному об'єкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, втім, обійшлося значних руйнувань.
За попередніми даними, у столиці без руйнувань та травмованих. Усі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, збили ще на дальніх підступах.
На Тернопільщині зафіксовано шість прильотів. За словами міського голови Надала, це найбільша кількість за один раз по регіону.
Окупанти атакували цю область двічі. Спочатку о 22:45. Влучили по складських приміщеннях. В одному були полімери, а в іншому – побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів. Двох постраждалих направили до лікарні.
Вже о 05:00 ворог завдав 4 удари по Тернополю. Спалахнули пожежі. Сергій Надал розповів, що росіяни знищили 2 дачні будинки та ще 6 пошкодили. Також ворог пошкодив офісно-складське приміщення та 9 автомобілів. Окрім того, виявили вирву у полі діаметром 10 метрів. Один об'єкт – очисні споруди водоканалу. Від вибуху повилітали шибки, втім, він продовжує працювати. На щастя, минулося без жертв.