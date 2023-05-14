Скільки БпЛА та ракет збили під час нічних атак агресора: дані Повітряних сил

У ніч проти 14 травня російські загарбники знову атакували Україну. Окупанти випустили ракети та дрони. По них потужно відпрацювали наші захисники.

Українські воїни знищили понад два десятки БпЛА різних типів та декілька крилатих ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Скільки ворожих дронів і ракет знищили

Загалом вдалося збити 25 безпілотників. Серед них Shahed-136/131", "Ланцет" та "Орлан-10".

19 ударних, тобто дрони-камікадзе, також відпрацьовано по 4 БпЛА, тип яких ще встановлюється. І два БпЛА типу "Орлан-10" оперативно-тактичного рівня. Окрім того, знищено три крилаті ракети повітряного базування,

– розповів Ігнат.

Йдеться про ракети Х101/Х555/Х-55, які ворог запускав з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. "Калібрами" загарбники вдарили з кораблів у Чорному морі, зазначили в Повітряних силах.

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Коротко про наслідки російської атаки