Шторм зіпсував плани ворога в Чорному морі, – Гуменюк про можливі ракетні удари по Україні

Російські військові на постійній основі готуються до можливої нової масованої ракетної атаки. На щастя, зірвати плани ворогові допомагає погода.

Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, вороже корабельне угруповання у Чорному морі різко скоротилося. Про це вона заявила під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Погода зірвала плани ворога

За її словами, у Чорному морі перебуває усього 5 ворожих суден. Мовиться про кораблі забезпечення, а також розвідники. Причому, ворог продовжує заводити їх на базу, адже дме потужний вітер, а також здіймаються чималі хвилі.

Що стосується Азовського моря, то там спостерігається шторм у 2 – 3 бали. Тож жодного судна російських загарбників в акваторії не спостерігається взагалі.

Погода суттєво втрутилася у плани ворога,

– наголосила вона.

Водночас вона зауважила, що ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів. Про це свідчать зльоти МіГ-31К з "Кинджалами", а також літаків ДРЛО А50-У. Уся ця "братія" окупантам потрібна, щоб вони могли визначити, де розташовані наші системи ППО.

Ми ж нагадаємо, що під час зльоту МіГ-31К, які є ракетоносіями "Кинджалів", повітряні тривоги лунають по всій Україні. Системи протиповітряної оборони, наявні у нашій країні, не дозволяють збивати такі ракети. Тож загроза існує у кожному куточку. А це означає, що ні в якому разі не ігноруйте сирени та залишайтеся в укриттях до їхнього відбою.

Зауважимо, що ворог атакує не лише крилатими ракетами. Він чи не щодня обстрілює міста ракетами типу С-300. На жаль, одну з таких атак зранку здійснили окупанти по Харкову.

У Харкові 5 лютого був приліт