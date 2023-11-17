Полюють: чому росіяни все частіше б'ють по Миргороду та Старокостянтинову
Окупанти вночі 17 листопада знову запустили групу "Шахедів" до Старокостянтинова Хмельницької області. Вони наївно думають, що там буде багато українських літаків.
Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан, зауваживши, що так само часто окупанти намагаються влучити й по Миргородському аеродрому.
Дивіться також Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту
Колись там були й F-15
Як припустив Світан, окупанти так часто атакують аеродроми в Старокостянтинові та Миргороді, бо вважають, що саме там Україна може розмістити багато різних літаків. Однак це не зовсім так.
Свого часу до Старокостянтинова дійсно прилітали винищувачі F-15 для спільних україно-американських навчань. Також під час проведення Євро-2012 винищувачі F-16 бували в Миргороді.
Працювали ці літаки. Росіяни думають, що F-16 знову прийдуть на Старокостянтинів. Тому вони й часто працюють по Старокостянтинову та Миргороду. Полюють,
– зазначив Світан.
Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу
Насправді Україна має близько кількох десятків аеродромів по всій території. Тому є можливість розташовувати авіацію в різних місцях та "ховати" її від можливих ракетних ударів чи атак дронів-камікадзе з Росії.
Вони думають, що саме ці два аеродроми будуть для західної авіації. Річ у тім, що у нас всі аеродроми приблизно однакові. Кілька десятків аеродромів є. У них "Шахедів" не вистачить, щоб по них працювати,
– розповів Світан.
Удари по Україні: коротко
- 16 листопада Росія запустила з Півдня групи ударних безпілотників. Загалом було 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". Збити вдалося 16 одиниць.
- В ніч на 17 листопада загарбники також запустили "Шахеди" по Україні. Одна з груп безпілотників, ймовірно, летіла в бік Старокостянтинова.
- Загалом вночі 17 листопада окупанти запустили 10 "Шахедів". Сили ППО збили 9 одиниць.