Масовані атаки дронами: політолог пояснив, що ще Іран може надати Росії

Іран став чи не найбільшим військовим партнером Росії. Зокрема Тегеран постачає окупантам дрони-камікадзе "Шахед-136", якими тероризує українські міста.

Водночас новоспечені "партнери" Кремля можуть збільшити "допомогу" росіянам новими зразками зброї. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Україна збиває до 85% іранських дронів: розвідка Британії пояснила, чому Росія їх використовує

Експерт зазначив, що в Ірану на сьогодні "велика номенклатура дронів", які вона може передавати Росії.

Це не тільки розвідувальні та ударні безпілотники, але й камікадзе. Вони довгий час розробляли відповідну програму. Іран – технічно та технологічно відстала країна і відсталі ці дрони, але вони робили акцент на потужній бойовій частині. Майже у кожному дроні-камікадзе вона такою є. Навіть у такому дроні як "Шахед-131",

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні ЗСУ ефективно почали знищувати такі дрони. Водночас він вказав, що "Шахед-131" є "молодшим братом" "Шахеда-136".

"Навіть у бойовій частині – це, фактично, 15 кілограмів вибухівки. Це дуже багато для того, щоб наносити ураження навіть легко та важкоброньованій техніці. Тому вони можуть надати Росії іншу номенклатуру дронів-камікадзе, яка у них є. Окрім цього Іран може надати інші засоби уражень, зокрема балістичні ракети", – додав фахівець.

Чим ще може "допомогти" Іран Росії: дивіться відео

На думку аналітика, іранські ракети також не високотехнологічні й відсталіші, чим навіть радянські тактичні ракети "Точка-У". Але це не заважає їм мати досить велику відстань ураження – в середньому від 300 – 400 кілометрів.

"Іранці заявляють, що у них деякі ракети можуть мати відстань до 700 кілометрів, але характеристики перебільшені. У цих ракет також досить велика потужність бойової частини. Заявляють до 600 кілограмів вибухової речовини, не виключаю, що це може бути менша вага. Але навіть якщо вона буде меншою на 20 – 25 відсотків, це все одно буде дуже потужна бойова частина, тому загроза дуже велика", – резюмував Коваленко.

Читайте також Як Ізраїль допомагає Україні боротися з іранськими дронами

Вас також може зацікавити – скільки ракет Іран передасть Росії: дивіться відео

Іранська допомога Росії: що відомо