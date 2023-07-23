Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними: що задумали у Росії
Станом на сьогодні залишається високий рівень ракетної загрози. Повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними.
Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Атаки на Одесу та область триватимуть і далі, – ОК "Південь"
Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними
За словами Гуменюк, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.
Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій,
– зазначила Гуменюк.
Масовані атаки південних регіонів: що відомо
- Наталія Гуменюк вважає, що атаки Одеської області ще триватимуть впродовж певного часу. Водночас, на її думку, окупанти все ж можуть зробити перерву між обстрілами.
- Нагадаємо, що у ніч на 19 липня під удар знову підпали південні регіони, зокрема Одещина, Миколаївщина, Запоріжжя. В Одеській області пошкоджено склади з тютюном і феєрверками, кладовище і термінал з олією та зерном.
- Вночі 23 липня під час ракетної атаки ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.
- Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.
- Внаслідок атаки по Одесі зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.
- В Одесі за уточненою інформацією – 19 поранених людей, 1 загиблий. Зруйновані 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинків.
- До речі, у пошкодженому Будинку вчених в Одесі вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.