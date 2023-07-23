Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними: що задумали у Росії

Станом на сьогодні залишається високий рівень ракетної загрози. Повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними.

Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними

За словами Гуменюк, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій,

– зазначила Гуменюк.

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